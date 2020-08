Nuova avventura per Alvaro Recoba: l’ex attaccante dell’Inter parteciperà a MasterChef Celebrity in Uruguay

Nuova avventura per Alvaro Recoba. L’ex attaccante dell’Inter, infatti, sarà tra i protagonisti di MasterChef Celebrity in Uruguay.

Ad annunciarlo è stato l’account Twitter del programma, alla sua prima edizione nel paese con i personaggi famosi nei panni dei cuochi. L’uruguaiano sarà dietro ai fornelli così come capitato in passato a un suo ex collega calcistico come Lorenzo Amoruso, ma anche all’ex rugbista della Nazionale Andrea Lo Cicero.