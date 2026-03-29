Nuovo allenatore Tottenham: chi sarà il sostituto di Tudor? Dalla suggestione De Zerbi a 5 idee ad interim. Ultimissime novità

Nuovo allenatore Tottenham: chi prenderà il posto di Tudor? Da De Zerbi a 5 nomi ad interim. Cosa potrebbe succedere

Il valzer delle panchine internazionali si infiamma e il nome di Roberto De Zerbi torna prepotentemente al centro dei rumors di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal noto network britannico TalkSport, in seguito alla separazione di Tudor dal Tottenham, la dirigenza degli Spurs si è subito mossa per affidargli immediatamente la guida tecnica della squadra. La situazione, tuttavia, appare intricata, costringendo il club a valutare un piano B per concludere la stagione in corso.

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Il corteggiamento serrato e la scelta del tecnico

La volontà della società è chiara: anticipare i tempi per iniziare subito un nuovo ciclo tecnico di alto livello. Le fonti d’oltremanica confermano le manovre in corso, sottolineando che “questa settimana sono stati fatti degli sforzi per cercare di far entrare De Zerbi prima della fine della stagione.” Un pressing che dimostra quanto l’allenatore italiano sia considerato un pezzo pregiato del mercato globale.

Tuttavia, le ambizioni societarie si scontrano con la ferma volontà del diretto interessato. Il tecnico preferisce programmare con calma il proprio futuro, evitando subentri in corsa che potrebbero rivelarsi complessi senza la possibilità di svolgere la preparazione. Lui vuole aspettare fino all’estate. Questa posizione categorica obbliga la dirigenza inglese a congelare l’assalto principale e a modificare momentaneamente i propri piani operativi.

Caccia al traghettatore: la lista dei cinque candidati

Considerando l’impossibilità di arrivare subito alla prima scelta, il management è ora costretto a individuare un allenatore ad interim capace di guidare il gruppo nei mesi conclusivi del campionato. La ricerca si sta concentrando su profili di diversa estrazione sportiva, mescolando grande esperienza e profonda conoscenza dell’ambiente d’oltremanica.

Sempre secondo TalkSport, il THFC sta vagliando una rosa di nomi ben precisa per questo ruolo ponte: le opzioni ad interim includono Dyche (complicato), Hutter, Mason, Hughton e Robbie Keane.

All’interno di questa lista, la pista che porta a Sean Dyche appare la più complessa da concretizzare nell’immediato. Di conseguenza, prendono quota candidature alternative che spaziano dal profilo internazionale di Adi Hutter, fino ad arrivare a figure storiche del calcio britannico o ex giocatori pronti a mettersi in gioco come Ryan Mason, Chris Hughton e Robbie Keane. Le prossime ore saranno cruciali per sciogliere le riserve e annunciare il nuovo “traghettatore”, in attesa dell’offensiva estiva per De Zerbi.