Nuovo San Siro, Sala: «Milan e Inter avanti col progetto Cattedrale»

Il sindaco di Milano Sala è tornato a parlare del progetto nuovo San Siro di Inter e Milan

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tramite un post su Instagram è tornato a parlare del progetto nuovo San Siro di Inter e Milan.

LE PAROLE – «San Siro, riassumendo. Come vedete dall’immagine, le squadre una settimana fa mi hanno confermato che stanno predisponendo il dossier per il dibattito pubblico. Una settimana fa, non sei mesi fa. E dalla ricezione di questa lettera non succede più nulla.

Oggi la Gazzetta dello Sport esce con questo scoop sull’intenzione di Inter e Milan di costruire il nuovo stadio altrove. Delle due l’una. O la Gazzetta è solo alla ricerca del “titolo”, oppure le squadre a me dicono una cosa (anzi la scrivono) e ad altri danno una versione diversa. Avendo tra le mani un atto ufficiale voglio pensare di più alla prima ipotesi. In ogni caso vorrei però dire a tutti che in questo difficile momento storico l’Amministrazione Comunale ha anche molto altro a cui pensare».