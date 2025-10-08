 Nuovo stadio a Genova, la posizione ufficiale della Sampdoria: il comunicato del club
Sampdoria News

Nuovo stadio a Genova, la posizione ufficiale della Sampdoria: il comunicato del club

1 minuto ago

Marassi Ferraris 2

Attraverso un comunicato, la Sampdoria ha illustrato il proprio orientamento in merito al futuro impianto. I dettagli

La Sampdoria, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, ha chiarito la propria posizione in merito alla questione dello stadio

COMUNICATO «In seguito alla pubblicazione di alcune notizie diffuse negli ultimi giorni, il Consiglio di Amministrazione di Genova Stadium S.r.l. – società partecipata in misura paritetica da U.C. Sampdoria S.p.A. e Genoa Cricket and Football Club S.p.A., avente quale scopo l’implementazione del progetto di ammodernamento e riqualificazione dello stadio “Luigi Ferraris” e delle aree limitrofe – intende precisare quanto segue.

La Società, unitamente ai due club, è impegnata nello sviluppo di un progetto condiviso avente ad oggetto la riqualificazione del “Ferraris”. Tale impegno congiunto procede in un clima di piena collaborazione, con l’obiettivo comune – condiviso anche con l’Amministrazione Comunale – di restituire alla città e alle tifoserie un impianto moderno, funzionale e all’altezza delle ambizioni di entrambi i club.

Il progetto si sta evolvendo nel pieno rispetto delle direttive e delle tempistiche previste dalla normativa vigente (c.d. “Legge Stadi”) e in costante interlocuzione con l’Amministrazione Comunale, che la Società desidera ringraziare per la continua disponibilità e collaborazione.

A conferma dei progressi dell’iniziativa, la Società ha già presentato al Comune di Genova una prima versione del Piano Economico-Finanziario, documento cardine per la valutazione della sostenibilità dell’opera, che vede il coinvolgimento di partner di primario standing e di principali operatori internazionali del settore, a garanzia della qualità e della solidità della proposta. Genova Stadium, insieme ai club soci e ai propri partner, è attivamente impegnata nell’individuazione della struttura finanziaria più idonea all’attuazione dell’operazione, con la determinazione di portare a compimento un progetto di fondamentale importanza per i club e per la città di Genova.

Il Consiglio di Amministrazione
Genova Stadium S.r.l.».

