Steven Nzonzi ha parlato della sua scelta in giallorossa, dichiarando di non aver avuto dubbi sull’approdo alla Roma

Steven Nzonzi e la Roma, una scelta che non ha lasciato dubbi al centrocampista ex Siviglia. Il Nazionale francese, a margine della presentazione della Coppa del Mondo a Colombes (sua città natale), ha ripercorso i giorni del suo trasferimento in giallorosso, dichiarando: «Non è sempre facile cambiare squadra, ma a me piacciono le sfide. E’ stata dura quando arrivai in Inghilterra, poi in Spagna, ora in Italia – le parole rilasciate a BeIn Sports – Volevo una sfida diversa dal Siviglia, lì ho passato belle stagioni, ma era ora di cambiare. Volevo crescere a livello individuale e quando ho saputo dell’offerta della Roma non ho esitato, sono in un grande club che gioca le più prestigiosi competizioni, è un bene per me».