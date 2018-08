Roma, ecco Nzonzi: «L’obiettivo è vincere un trofeo»

Il nuovo centrocampista della Roma, arrivato per 26 milioni e mezzo, alla conferenza stampa di presentazione: «Posso giocare con De Rossi»

Dopo gli arrivi di Cristante e Pastore il centrocampo della Roma è stato finalmente completato. Steven Nzonzi (non N’Zonzi come dichiarato dallo stesso calciatore) è un nuovo giocatore della Roma. Il francese con la sua maglia 42 si è presentato così al mondo giallorosso: «Spero di essere al top il prima possibile. Le vacanze sono terminate e sono felice di essere qua, mi sento bene. Lavoro fisicamente per essere al top, devo recuperare palloni e cercare di non perderne, per la Roma».

Dopo la vittoria dell’Europa League nel 2016 con il Siviglia di Unay Emery, e il mondiale di Russia, Nzonzi ha voglia di alzare nuovi trofei:«La squadra ha fatto una grande stagione lo scorso anno ma vogliamo migliorare e raggiungere qualcosa di bello. Vincere è sempre difficile ma è l’obiettivo dei grandi club».

Infine, il centrocampista francese ha chiosato sulla concorrenza con De Rossi, senza però escludere di poter essere un jolly per i giallorossi: «Sono abituato con Kante in Nazionale, lui e Daniele sono due grandi giocatori. Sono a disposizione della squadra e dell’allenatore. Jolly? Mi piace ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Può parlare meglio di me chi mi ha visto all’opera».