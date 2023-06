Oddi: «Lazio, il posto in Champions vale tantissimo per il futuro»

Giancarlo Oddi era lo stopper della Lazio che con Tommaso Maestrelli vinse il primo scudetto nel 1974. La Gazzetta dello Sport lo ha interrogato a proposito del presente biancoceleste

Giancarlo Oddi era lo stopper della Lazio che con Tommaso Maestrelli vinse il primo scudetto nel 1974. La Gazzetta dello Sport lo ha interrogato a proposito del presente biancoceleste.

LA STAGIONE – «Ha disputato un ottimo campionato. Al di là del fatto che riesce a conservare il secondo posto, la formazione di Sarri ha saputo conquistare quella qualificazione in Champions che era il massimo obiettivo stagionale. L’annata è positiva anche considerando il rendimento nelle coppe, penalizzato da una rosa non troppo larga. Ma arrivare in Champions vuol dire tantissimo pure per il futuro».

MILINKOVIC VIA – «Bisognerà far arrivare uno dello stesso valore…».

IDEA PERUZZI COME CLUB MANAGER – «Una bella persona prima di considerare quanto ha fatto e può ancora fare nel mondo del calcio. La sua esperienza e la sua lazialità potranno dare ancora tantissimo alla Lazio».