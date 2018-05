Omicidio a Sassari: ucciso un calciatore dilettante

Omicidio a Sassari: ucciso con una coltellata un calciatore dilettante. Il motivo? Aveva difeso delle ragazze

Omicidio a Sassari: nella notte è stato ucciso un calciatore dilettante, Nicola Della Morte. Il ragazzo, proprio ieri, ha giocato con la sua squadra, l‘Ottava, uscita sconfitta contro il Codrongianos, sul neutro di Nulvi, per 3-1, nello spareggio per evitare la retrocessione in Seconda Categoria. A firmare il gol della bandiera era stato nel finale proprio Della Morte. Il delitto sarebbe nato da una lite. Ventriglia, il suo aggressore, ha iniziato a dare fastidio ad alcune signore. Il 23enne lombardo l’ha invitato ad allontanarsi e la discussione si è spostata all’esterno, dove la vittima è stata colpita con una coltellata al torace. Il tutto è successo dopo l’una di notte in via Ziu Remundu a poche decine di metri dal circolo del campo sportivo di Ottava.