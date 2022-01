ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

André Onana difenderà i pali dell’Inter a partire dal prossimo luglio. Trovato l’accordo definitivo per il trasferimento in nerazzurro del portiere camerunense

Accelerata decisiva dell’Inter per André Onana, con il club nerazzurro che ha chiuso in queste ore l’ingaggio a partire dal prossimo luglio del portiere camerunense. Il portiere lascerà l’Ajax a fine stagione alla scadenza del contratto con i ‘Lancieri’ per accasarsi in estate all’Inter a parametro zero. Onana è pronto a firmare un accordo fino al 2026 a circa 3 milioni di euro a stagione con il sodalizio campione d’Italia come appreso dalla redazione di Internews24.com.

Il portiere camerunense ora in forza all’Ajax ma col contratto in scadenza a giugno è arrivato in città questa mattina presto e ha già completato le visite mediche, tra Coni e Humanitas. A breve dovrebbe firmare un contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi anni.