Napoli, Osimhen vola contro il Monza, ma non batte il record

In occasione del gol dell1-1 in Monza Napoli, Victor Osimhen ha saltato due metri e 23 centimetri: un salto quasi da record

In occasione del gol contro il Monza, Victor Osimhen ha saltato 2.23 metri. Un salto accompagnato da un breve rincorsa di pochi passi che gli ha permesso di sormontare Izzo.

Un gol da record? Non per la serie A e nemmeno per lo stesso Victor Osimhen, che detiene il record di maggiore elevazione su un gol di testa. In occasione della sfida contro lo Spezie nel 2022 l’attaccante del Napoli ha saltato 2.58 metri, due centimetri in più del gol di Ronaldo in Sampdoria-Juve nel 2019.