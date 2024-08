Osimhen, l’attaccante BLOCCA il calciomercato del Napoli. TENSIONE tra Conte e ADL?

Osimhen, la sua cessione è la chiave del calciomercato del Napoli: Antonio Conte PRESSA per cedere il numero 9 azzurro

Situazione abbastanza tesa in casa Napoli: Antonio Conte pressa il Napoli per sbloccare il calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico ex Juve sta pressando ADL, e dall’altra De Laurentiis cercando di vendere Victor Osimhen.

La cessione dell’attaccante azzurro infatti è fondamentale perché si tratta dell’unica chiave per sbloccare il calciomercato partenopeo: a cominciare da Romelu Lukaku (giocatore richiesto esplicitamente da Conte).