Ospina: «Spalletti ha fiducia sia in me sia in Meret. Rinnovo? Vedremo». Le dichiarazioni del portiere messicano

David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato DAZN dopo Venezia-Napoli.

Le sue dichiarazioni: «Centesima gara in Europa senza subire gol? Non lo sapevo ed è un bel traguardo. Io continuo a lavorare, così come tutta la squadra continua a dare tanto durante gli allenamenti e in partita. Il mister ha fiducia in me tanto quanto in Meret, Alex è un portiere giovane e dalle grandi qualità. Rinnovo? Oggi penso solo a giocare quando ne avrò la possibilità, poi si vedrà. L’importante è fare le cose bene e vincere le partite, ne parleremo più in là».