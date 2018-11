Osvaldo torna in campo 2 anni dopo il ritiro? Il Racing Avellaneda ci prova

Due anni fa Pablo Daniel Osvaldo aveva deciso di ritirarsi dal calcio a 30 anni: ora però il Racing Avellaneda vuole convincerlo a tornare.

Era il 2016 quando Pablo Daniel Osvaldo, dopo l’esperienza con il Boca Juniors, aveva deciso di dire basa al calcio giocato ad appena 30 anni. «Non ne potevo più, – aveva spiegato, motivando la sua scelta – odio le regole e in quello sport ce ne sono troppe». Conclusa la carriera da calciatore, l’ex centravanti si è dato alla musica, e canta per il gruppo rock Barro Biejo a Barcellona. Due anni dopo il ritiro, però, c’è chi sta provando a farlo tornare in campo: si tratta degli argentini del Racing di Avellaneda.

A rivelarlo è il portale “Lancenet”, secondo cui l’allenatore biancoceleste Coudet sarebbe convinto che Osvaldo possa ancora fare la differenza, da cui il tentativo del club. Riusciranno i biancazzurri a far cambiare idea all’attaccante, o il giocatore terrà duro e non vorrà tornare a giocare? Nella sua carriera in Italia Osvaldo ha indossato le maglie di Fiorentina, Atalanta, Lecce, Bologna, Roma, Juventus e Inter e ha militato da oriundo nell’Italia Under 21 prima e in seguito nella Naziona azzurra.

OSVALDO TORNA A GIOCARE? SÌ, MA NEL CAMPIONATO SENIOR