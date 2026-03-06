Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Juventus News

Padovano non ha dubbi: «Vlahovic deve tornare a essere il perno dell’attacco. Mercato? Alla Juventus servono questi calciatori!»

Published

37 minuti ago

on

By

padovano juve

Padovano, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento che stanno vivendo i bianconeri

Michele Padovano ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, facendo il punto sulla Juventus. Di seguito le sue parole.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

COSA SERVE ALLA JUVE – «Servono calciatori anche esperti, perché manca quella fascia d’età tra i 27 e i 30 anni. Giocatori forti che in campo trasmettano sicurezza e aiutino i più giovani. Tonali? È un giocatore eccezionale e alla Juventus servirebbe come il pane. Inoltre è italiano e conosce la storia del club. Non è facile prenderlo, ma provarci sarebbe obbligatorio».

ZOCCOLO DURO ITALIANO – «Noi che abbiamo vinto tanto avevamo uno zoccolo duro italiano. Chi arriva dall’estero conosce la Juventus solo attraverso la televisione, chi vive qui sa cosa significa davvero questa maglia».

SU SPALLETTI – «Ha sistemato molte cose. Rispetto a Igor Tudor è un’altra situazione. Ci sono stati alti e bassi, ma spesso è mancata esperienza più che la mano dell’allenatore. Non entro nelle scelte della società, ma non mi stupirei se nei prossimi giorni arrivasse anche il rinnovo».

SU VLAHOVIC – «Deve tornare a essere il perno centrale dell’attacco. I gol li ha sempre fatti, ma spesso è stato un po’ abulico. Da uno come lui mi aspettavo anche 30 reti a stagione, perché le ha nelle corde».

L’INTERVISTA COMPLETA A PADOVANO

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie serie a pallone Ultime notizie serie a pallone
Serie A51 minuti ago

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ultime notizie Serie A: tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A, aggiornate ora dopo ora dalla...

video

Spalletti Spalletti
Serie A2 giorni ago

Spalletti Da Vinci e il duetto clamoroso, l’esonero di Filipe Luis e l’emozionante ricordo di Astori. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

Dal duetto tra Spalletti e Da Vinci all’esonero di Filipe Luis fino al toccante omaggio ad Astori: le contro pagelle...
Change privacy settings
×