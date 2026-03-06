Padovano non ha dubbi: «Vlahovic deve tornare a essere il perno dell’attacco. Mercato? Alla Juventus servono questi calciatori!»

Padovano, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento che stanno vivendo i bianconeri

Michele Padovano ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, facendo il punto sulla Juventus. Di seguito le sue parole.

COSA SERVE ALLA JUVE – «Servono calciatori anche esperti, perché manca quella fascia d’età tra i 27 e i 30 anni. Giocatori forti che in campo trasmettano sicurezza e aiutino i più giovani. Tonali? È un giocatore eccezionale e alla Juventus servirebbe come il pane. Inoltre è italiano e conosce la storia del club. Non è facile prenderlo, ma provarci sarebbe obbligatorio».

ZOCCOLO DURO ITALIANO – «Noi che abbiamo vinto tanto avevamo uno zoccolo duro italiano. Chi arriva dall’estero conosce la Juventus solo attraverso la televisione, chi vive qui sa cosa significa davvero questa maglia».

SU SPALLETTI – «Ha sistemato molte cose. Rispetto a Igor Tudor è un’altra situazione. Ci sono stati alti e bassi, ma spesso è mancata esperienza più che la mano dell’allenatore. Non entro nelle scelte della società, ma non mi stupirei se nei prossimi giorni arrivasse anche il rinnovo».

SU VLAHOVIC – «Deve tornare a essere il perno centrale dell’attacco. I gol li ha sempre fatti, ma spesso è stato un po’ abulico. Da uno come lui mi aspettavo anche 30 reti a stagione, perché le ha nelle corde».

