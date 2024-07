Paganini SVELA: «La Juve aveva fatto già un'OFFERTA per Koopmeiners, ma con l'Atalanta...»

Le parole di Paolo Paganini, giornalista della Rai, sulle strategie della Juventus. Tutti i dettagli in merito

Paolo Paganini, giornalista volto noto della Rai, ha parlato su X delle mosse di calciomercato della Juventus con l’obiettivo Koopmeiners.

IL COMMENTO – «I 45 milioni di euro che la Juventus avrebbe offerto per Koopmeiners sono quelli che Giuntoli ha offerto l’anno scorso quando era a Napoli. A quella cifra però l’olandese non arriva. Leggo che in tendenza c’è #MottaOut no vabbè roba da tapulanti».