Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Atalanta News

Pagelle Atalanta Borussia Dortmund: Pasalic super, Samardzic che personalità! La Dea fa la storia

Published

1 giorno ago

on

By

Pasalic

Pagelle Atalanta Borussia Dortmund: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per il playoff di ritorno di Champions League 2025/2026. I voti

I Top e i Flop della sfida Atalanta Borussia Dortmund. Ecco le valutazioni per la partita valida per il playoff di ritorno di Champions League 2025/26:

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Scalvini 6.5 (77’ Djimsiti 6), Hien 6, Kolasinac 7 (72’ Ahanor 6); Zappacosta 7, De Roon 7, Pasalic 8, Bernasconi 7; Samardzic 7.5, Zalewski 7 (85’ Sulemana sv); Scamacca 7 (72’ Krstovic 7). All. Palladino.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel 5,5; Can 5, Anton 5, Bensebaini 4; Ryerson 5 (70’ Yan Couto 6), Bellingham 5 (70’ Adeyemi 7), Nmecha 5, Svensson 5.5; Brandt 5.5 (60’ Chukwuemeka 5.5), Beier 6 (60’ Fabio Silva 6); Guirassy 5. All. Kovac.

Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Juventus News2 giorni ago

Juventus, la conferenza di Spalletti alla vigilia del Galatasaray: «Ci sono partite che non si giocano ma si compongono. Bremer ci sarà, sulle critiche a Di Gregorio dico questo» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray...
Change privacy settings
×