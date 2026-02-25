Atalanta News
Pagelle Atalanta Borussia Dortmund: Pasalic super, Samardzic che personalità! La Dea fa la storia
Pagelle Atalanta Borussia Dortmund: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per il playoff di ritorno di Champions League 2025/2026. I voti
I Top e i Flop della sfida Atalanta Borussia Dortmund. Ecco le valutazioni per la partita valida per il playoff di ritorno di Champions League 2025/26:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Scalvini 6.5 (77’ Djimsiti 6), Hien 6, Kolasinac 7 (72’ Ahanor 6); Zappacosta 7, De Roon 7, Pasalic 8, Bernasconi 7; Samardzic 7.5, Zalewski 7 (85’ Sulemana sv); Scamacca 7 (72’ Krstovic 7). All. Palladino.
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel 5,5; Can 5, Anton 5, Bensebaini 4; Ryerson 5 (70’ Yan Couto 6), Bellingham 5 (70’ Adeyemi 7), Nmecha 5, Svensson 5.5; Brandt 5.5 (60’ Chukwuemeka 5.5), Beier 6 (60’ Fabio Silva 6); Guirassy 5. All. Kovac.
