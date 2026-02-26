Bologna News
Pagelle Bologna Brann: Joao Mario l’MVP che non ti aspetti, Skorupski blinda la porta VOTI
Pagelle Bologna Brann: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno dei playoff di Europa League 2025/26
Pagelle Bologna Brann: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno dei playoff di Europa League 2025/26
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
BOLOGNA: Skorupski 7; Joao Mario 7, Vitik 6 (61′ Casale 6), Lucumí 6.5, Zortea 6; Ferguson 6, Freuler 6.5 (73′ Odgaard SV), Moro 6 (78′ Sohm SV); Bernardeschi 6 (61′ Orsolini 6), Castro 6 (78′ Dominguez 6), Rowe 6.5.
BRANN: Dyngeland 6; De Roeve 6, Pallesen 6, Boakye 6, Soltvedt 6 (85′ Dragsnes SV); Ingason 5.5 (60′ Pedersen 6), Sorensen 5, Myhre 6; Mathisen 5.5 (73′ Holten SV), Holm 6.5 (85′ Finne SV), Thorsteinsson 6.5 (73′ Haaland SV)
Ultimissime
video
Juventus, la conferenza di Spalletti alla vigilia del Galatasaray: «Ci sono partite che non si giocano ma si compongono. Bremer ci sarà, sulle critiche a Di Gregorio dico questo» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Galatasaray...