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Pagelle Cremonese Fiorentina: Piccoli bomber, Gudmundsson da sogno! Audero incerto. I VOTI
Pagelle Cremonese Fiorentina: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29a giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Cremonese Fiorentina: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29a giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:
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PAGELLE CREMONESE FIORENTINA
Cremonese – Audero 5; Ceccherini 6 (80′ Terracciano s.v.), Folino 5, Luperto 4.5; Barbieri 5.5, Thorsby 5 (46′ Okereke 6.5), Bondo 5 (46′ Grassi 5.5), Maleh 5.5 (62′ Vandeputte 6), Floriani Mussolini 4.5 (69′ Zerbin 5.5); Bonazzoli 5, Djuric 5.
Fiorentina – De Gea 6; Dodò 7.5, Pongracic 6, Ranieri 6.5 (88′ Fabbian s.v.), Gosens 6.5 (81′ Rugani s.v.); Mandragora 6.5 (75′ Ndour 6), Fagioli 7, Brescianini 6.5; Parisi 7 (81′ Fazzini s.v.), Piccoli 7.5, Gudmundsson 7 (76′ Harrison 6).