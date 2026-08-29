Pagelle Fiorentina Frosinone: sprofondo Viola, Raimondo il grande protagonista – I VOTI

Pagelle Fiorentina Frosinone, i ciociari conquistano tre punti nella seconda giornata di Serie A: doppietta di Raimondo e rete di Bracaglia

La Fiorentina continua a vivere un avvio di campionato da incubo. Dopo il 4-0 incassato sul campo della Roma, la formazione allenata da Fabio Grosso crolla anche al Franchi, perdendo per 3-0 contro il Frosinone nel giorno delle celebrazioni per il centenario del club viola.

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Il risultato finale appare particolarmente severo considerando le occasioni costruite dai padroni di casa nel primo tempo. I pali colpiti da Mastantuono e Valdepenas, insieme alla rete annullata a Gudmundsson, avrebbero potuto indirizzare diversamente la sfida. Il Frosinone, però, resiste e sfrutta con grande cinismo le opportunità avute.

Primo tempo: due pali viola, poi Raimondo e Bracaglia colpiscono

La Fiorentina comincia la partita con un atteggiamento aggressivo e prova immediatamente a mettere sotto pressione la difesa avversaria. Il giocatore più pericoloso è ancora una volta Franco Mastantuono, che crea diversi problemi alla retroguardia ciociara e colpisce un palo.

La stessa sorte tocca poco dopo a Valdepenas, mentre Gudmundsson riesce a mandare il pallone in rete ma vede annullato il possibile vantaggio. Dopo aver superato indenne i momenti più complicati, il Frosinone cambia completamente l’inerzia della gara.

Antonio Raimondo sblocca il risultato con una conclusione ravvicinata sulla quale De Gea non è impeccabile. I giallazzurri acquistano fiducia e trovano anche il raddoppio: sul calcio d’angolo battuto da Calò, è Bracaglia a imporsi di testa e a firmare il 2-0 prima dell’intervallo.

Secondo tempo: Raimondo firma la doppietta e chiude la partita

Nella ripresa la Fiorentina prova a cambiare volto attraverso le sostituzioni, ma non riesce a produrre una reazione concreta. Il Frosinone gestisce il doppio vantaggio con ordine e continua a trovare spazi nei quali attaccare.

A chiudere definitivamente la sfida è ancora Raimondo. L’attaccante controlla di petto il lancio dalle retrovie di Bracaglia e lascia partire un preciso sinistro che termina sotto l’incrocio, senza concedere possibilità di intervento a De Gea.

Il Frosinone conquista così i primi tre punti della propria stagione dopo aver sfiorato il pareggio contro la Juventus all’esordio. Per la Fiorentina, invece, il bilancio dopo due giornate è pesantissimo: sette gol subiti e nessuna rete realizzata.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea 5.5; Jimenez 5 (84’ Joao Mario sv), Dragusin 5, Pongracic 5.5 (61’ Viery 6), Valdepenas 5.5; Ndour 5 (61’ Fagioli 5.5), Oulai 5 (71’ Brescianini sv), Atta 5.5; Mastantuono 5.5, Pellegrino 5, Gudmundsson 5 (71’ Mandragora sv). All. Grosso.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani 6; Oyono 6.5, Calvani 6.5 (74’ Cittadini sv), Monterisi 6.5, Bracaglia 7 (74’ Terzic sv); Calò 7, Masini 6.5, Schmid 6; Fini 5.5 (46’ Zerbin 6), Raimondo 7.5 (89’ Birligea sv), Kvernadze 7. All. Alvini.