Voti&Stats
Pagelle Fiorentina Milan, i voti ai protagonisti della sfida per la 20a giornata di Serie A
Pagelle Fiorentina Milan, i voti del Franchi: analisi dei protagonisti della 20ª giornata di Serie A! Ecco i top e i flop della sfida
Si chiude Fiorentina Milan, con il successo dei viola contro i rossoneri nella sfida valida per la 20ª giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo al Franchi.
I VOTI
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano