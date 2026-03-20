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Pagelle Genoa Udinese: Zaniolo e Davis si accendono, male Colombo e Malinovskyi! I VOTI
Pagelle Genoa Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30a giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Genoa Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30a giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:
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PAGELLE GENOA UDINESE
GENOA – Bijlow 5; Marcandalli 5.5, Ostigard 5.5, Vasquez 5.5 (84′ Martin sv); Ellertsson 5.5, Frendrup 5.5 (84′ Amorim sv), Malinovskyi 7, Messias 6.5 (60′ Baldanzi 5.5), Norton-Cuffy 6; Colombo 6.5 (72′ Ekhator sv), Vitinha 5 (72′ Ekuban sv).
UDINESE – Okoye 7; Kristensen 6.5, Kabasele 6, Solet 6.5; Ehizibue 6 (87′ Bertola sv), Ekkelenkamp 7 (87′ Miller sv), Karlstrom 5.5, Atta 5 (46′ Piotrowski 6), Kamara 5.5 (84′ Arizala sv); Zaniolo 6.5 (94′ Zarraga), Davis 6.5