Lazio News
Pagelle Lazio Milan: Isaksen raffredda i sogni Scudetto di Allegri, Motta da veterano. Estupinan horror, Leao perde le staffe VOTI
Pagelle Lazio Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Lazio Milan: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26
LAZIO: Motta 7; Marusic 6.5, Provstgaard 6.5, Gila 6.5, Nuno Tavares 7; Taylor 6.5 (90′ Belahyane SV), Patric 6, Dele-Bashiru 6.5; Isaksen 7.5 (69′ Dia 6), Maldini 6 (68′ Pedro 6), Zaccagni 6 (83′ Cancellieri SV). All. Sarri 7.5
MILAN: Maignan 6; Tomori 5.5 (57′ Athekame 6), De Winter 5.5, Pavlovic 6; Saelemaekers 6 (84′ Ricci SV), Fofana 5.5 (67′ Nkunku 6), Modric 5.5, Jashari 5, Estupinan 5 (57′ Bartesaghi 6); Pulisic 6, Leao 5 (67′ Fullkrug 6). All. Allegri 5.5