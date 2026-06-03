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Pagelle Lussemburgo Italia, brillano i ragazzi ‘terribili’ di Baldini! La stella più lucente è Pio Esposito
Pagelle Lussemburgo Italia, i voti agli azzurri guidati da Baldini dopo la vittoria in amichevole. Brilla la stella più di Pio Esposito
L’Italia supera il Lussemburgo nel primo dei due test internazionali, regalando a Silvio Baldini una serata di sorrisi e indicazioni incoraggianti.
A decidere il match è Pio Esposito, protagonista del gol che ha sbloccato la gara in avvio di ripresa, in una notte segnata da una lunga serie di debutti per una Nazionale giovanissima e tutta da scoprire.
Buona la prima, dunque, per la giovane Italia di Baldini: gli Azzurri espugnano lo Stade de Luxembourg grazie alla rete del centravanti, confermando entusiasmo, freschezza e personalità.
Un successo che apre nel migliore dei modi questo mini‑ciclo di amichevoli e che offre al CT ulteriori spunti in vista del secondo test.
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ITALIA (4-3-3): Donnarumma sv; Favasuli 6,5, Chiarodia 6, Comuzzo 6, Bartesaghi 6,5; Ndour 6, Lipani 6, Pisilli 6; Cherubini 6,5, Esposito 7, Koleosho 6. CT: Baldini.
Panchina: Camarda 6, Fini 6,5, Dagasso 6, Mane 6, Fortini 6
LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris 6; Jans 6, Korac 6, Carlson 5,5, Pinto 5,5; Thill V. 6 (dal 77’ Thill S. Sv), Martins 5,5, Olesen 5,5, Moreira 5,5, Bonhert 5,5; Sinani 5,5. CT: Strasser.
Panchina: Kamadani 5,5, Mahmutovic 5,5, Thill S. sv,
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