Pagelle Milan Inter: la notte di Estupinan, Rabiot-Modric totali. Pesano gli errori di Luis Henrique e Mkhitaryan VOTI

55 minuti ago

estupinan

Pagelle Milan Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di Serie A 2025/26

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

MILAN: Maignan 6; Tomori 6.5, De Winter 6,5, Pavlovic 6.5; Saelemaekers 6, Fofana 6.5 (73′ Ricci 6), Modric 7, Rabiot 7, Estupinan 7.5; Pulisic 6 (84′ Nkunku SV), Leao 6 (73′ Fullkrug 6). All. Allegri 7

INTER: Sommer 6; Bisseck 5,5 (80′ Diouf SV), Akanji 6, Bastoni 6 (68′ Carlos Augusto 6); Luis Henrique 5 (60′ Dumfries 6), Barella 6 (68′ Frattesi 5,5), Zielinski 6, Mkhitaryan 5 (60′ Sucic 5,5), Dimarco 6; Bonny 5, Esposito 5. All. Chivu 5.5

I GIUDIZI COMPLETI DEL MILAN

