Pagelle Napoli Torino: Alisson Santos continua a sorprendere, Elmas è una certezza. Casadei illude VOTI
Pagelle Napoli Torino: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28ª giornata di Serie A 2025/26
NAPOLI: Milinkovic-Savic 6,5; Juan Jesus 6, Buongiorno 6,5, Olivera 6,5; Politano 6,5 (83′ Mazzocchi SV), Elmas 7, Gilmour 6,5, Spinazzola 6,5 (69′ Gutierrez 5,5); Vergara 6 (46′ Anguissa 6), Alisson Santos 7 (79′ De Bruyne SV); Hojlund 6 (83′ Lukaku sv). All. Conte 7
TORINO: Paleari 6,5; Coco 5,5, Ismajli 5,5, Ebosse 5; Lazaro 5, Prati 6,5 (78′ Anjorin SV), Gineitis 6 (67′ Casadei 7), Obrador 5,5 (57′ Pedersen 5,5); Vlasic 6,5, Zapata 5 (57′ Adams 6,5), Simeone 5 (67′ Kulenovic 5,5). All. D’Aversa 6
