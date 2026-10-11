Pagelle Sassuolo Milan: Moreira funambolico, lampo di Rabiot poi il blackout difensivo dei rossoneri – I VOTI – Calcio News 24

Pagelle Sassuolo Milan: i nostri voti ai protagonisti del match di campionato del Mapei Stadium, terminato in parità

Pagelle Lecce Bologna: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 6ª giornata di Serie A 2026/27.

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Il Milan non approfitta del pareggio tra Como e Roma e torna da Reggio Emilia con un solo punto. Al Mapei Stadium finisce 1-1 contro il Sassuolo di Alberto Aquilani, capace di tenere testa ai rossoneri e di reagire subito dopo il vantaggio firmato da Adrien Rabiot.

La squadra di Ruben Amorim riparte dal 4-4-1-1, ma il Sassuolo approccia la gara con coraggio, pressando alto e cercando spesso la profondità. Berardi e Laurienté mettono in difficoltà la difesa rossonera, che dopo venti minuti perde Matteo Gabbia per un infortunio al flessore rimediato proprio nel tentativo di fermare l’esterno francese.

Sassuolo-Milan, Rabiot illude i rossoneri

Nella ripresa Amorim cambia assetto, inserendo Modric al posto di un Estupinan in difficoltà e passando al 3-4-2-1. La scelta produce subito effetti: al 64’, su assist del croato, Rabiot trova il gol dell’1-0 con un sinistro potente sul primo palo.

Il Sassuolo, però, reagisce immediatamente. Maignan salva prima su Bowie e poi su Thorstvedt, ma non può nulla sulla deviazione in mischia di Odenthal, arrivata sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Milan fermato, Sassuolo vivo fino alla fine

Nel finale la squadra di Aquilani sfiora anche il sorpasso, ancora con Thorstvedt, ma Maignan evita il peggio. Tra i migliori del Sassuolo spiccano Laurienté, Bowie, Bakola e soprattutto Odenthal. Nel Milan bene Rabiot, Modric, Gila e Maignan, mentre deludono Pulisic ed Estupinan.

SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Van der Brempt 6 (79′ Cinquegrano sv), Caleta-Car 6, Leysen 6 (26′ Odenthal 7), Doig 6,5; Adzic 6 (60′ Thorstvedt 6), Matic 6,5 (79′ Lipani sv), Bakola 6,5; Berardi 6,5, Esposito 6 (60′ Bowie 6,5), Laurienté 6,5. All. Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan 6,5; Gila 6,5, Gabbia 5,5 (20′ De Winter 6), Pavlovic 6, Estupinan 5 (46′ Modric 6,5); Chukwueze 5,5 (85′ Hutchinson sv), Musah 5,5 (78′ Jashari sv), Rabiot 7, Moreira 6,5; Pulisic 5,5 (78′ Cisse sv); Ramos 6. All Amorim