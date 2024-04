Pagelle Toro Juve: chi sono stati i migliori del derby?

Pagelle Toro Juve, ecco i migliori del derby della Mole secondo i quotidiani di questa mattina in edicola

In uno 0-0 tutt’altro che esaltante, chi sono stati i giocatori ad eccellere nelle due squadre? Scegliendo tra testate i giudizi divergono sia per il Toro che per la Juve.

RICCI – voto 7 dal Corriere dello Sport, che lo vede il più brillante dei granata per la seguente motivazione: «Viene fuori in modo autorevole alla distanza».

MILINKOVIC – La Gazzetta dello Sport lo elegge a uomo fondamentale per i suoi e lo premia col 7: «É decisivo di piede su Vlahovic. Bissa anche nella ripresa con un bel tuffo su Yildiz. L’istinto felino c’è. La prima parata è la più pesante e bella».

BREMER – L’ex granata interpreta lo spirito derby e Gazzetta glielo riconosce con il 7: «L’ex della partita non concede un metro a Zapata, anche a costo di ricorrere al fallo. Perfetto negli anticipi, nella ripresa chiude bene su Vlasic».

KOSTIC – Non ci sono 7 in pagella per il Corriere dello Sport. Tra i tanti 6,5, quello che spicca è relativo all’esterno serbo perché in controtendenza con altri giudizi meno favorevoli: «Nel primo tempo non fa mai partire Bellanova. Dopo 65 minuti, la spia della riserva è accesa».