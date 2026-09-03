Calcio italiano
Palermo, rimonta e spettacolo in Coppa Italia: pokerissimo al Mantova e ottavi contro il Bologna
I rosanero vincono 5-2 al Renzo Barbera dopo una gara ricca di emozioni: decisivi Pohjanpalo e Johnsen
Il Palermo conquista il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia al termine di una partita spettacolare contro il Mantova. La squadra allenata da Filippo Inzaghi si impone con un netto 5-2 al Renzo Barbera, ma deve soffrire dopo essersi fatta rimontare il doppio vantaggio iniziale.
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Una situazione già vissuta dai rosanero in campionato contro l’Arezzo, quando da una posizione favorevole arrivò poi la sconfitta per 3-2. Questa volta, però, il Palermo reagisce nel momento decisivo e trova la forza per chiudere la sfida.
Palermo-Mantova, primo tempo perfetto per i rosanero
L’avvio della squadra di Inzaghi è aggressivo e porta subito al vantaggio. Al 9’ è Gabriel Strefezza a sbloccare il match, mettendo in discesa la gara per i padroni di casa.
Il Palermo continua a spingere e prima dell’intervallo trova anche il raddoppio. Al termine della prima frazione è Antonio Palumbo a trasformare con freddezza il calcio di rigore, portando il risultato sul 2-0.
Mantova, grande reazione nella ripresa: poi il Palermo dilaga
Nella seconda parte di gara il Mantova cambia atteggiamento e riapre completamente la sfida. Al 52’ arriva il gol di Francesco Ruocco, mentre appena tre minuti più tardi Rachid Kouda firma il pareggio del 2-2.
Il Palermo non si lascia però sorprendere e torna alla ricerca del gol qualificazione. Il protagonista è ancora una volta Joel Pohjanpalo, entrato da poco, che al 3-2 fa esplodere il Barbera.
Nel finale i rosanero chiudono definitivamente i conti: all’88’ arriva il poker firmato Johnsen, mentre al 95’ è ancora Pohjanpalo a completare la goleada con il definitivo 5-2.
Il Palermo accede così agli ottavi di Coppa Italia, dove affronterà il Bologna. Una vittoria sofferta ma di grande carattere per i rosanero, capaci di superare il momento difficile e regalarsi una serata da protagonista.
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