Palermo, Stellone esulta: «Felice per il passaggio del turno, ma dovevamo chiuderla prima»

L’allenatore del Palermo, Roberto Stellone, ha parlato dopo la vittoria sul Venezia che è valsa l’accesso in finale dei playoff di Serie B

Il Palermo è la prima finalista dei playoff di Serie B. L’1-0 odierno contro il Venezia, seguito al pareggio per 1-1 ottenuto in Veneto mercoledì scorso, catapulta i rosaneto nella finale che varrà l’accesso alla prossima Serie A. L’avversaria si decide questa sera nella sfida Frosinone-Cittadella. Intanto, Roberto Stellone gioisce per il risultato: «Dovevamo chiudere prima la partita, anche perchè poi è normale concedere qualcosa. Se avessimo segnato il 2-0 ci sarebbe stata meno paura nel finale – le parole dell’allenatore rosanero a Sky Sport – Sono felice per il passaggio del turno, i ragazzi oggi erano più stanchi e il Venezia ha dato tutto».

Stellone ha anche aggiunto: «La partita è stata gestita come dovevamo, solo nel finale abbiamo accusato un pò di stanchezza. Abbiamo ritardato un pò i cambi per capire meglio chi far entrare e quale modulo impostare. Dovevamo ripartire meglio per affrontare con meno paura l’ultimo quarto d’ora di gioco»