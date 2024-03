Monza, conferenza Palladino: «Gomez? Ricorso respinto. E sul futuro...»

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Le sue dichiarazioni:

GOMEZ – «Il ricorso è stato respinto da quello che so, ma la società lo comunicherà a breve».

GENOA – «Sono legatissimo sia alla città che al Genoa, in quelle stagioni ci siamo tolti grandi soddisfazioni con il maestro come Gasperini. Come squadra devo dire che stanno facendo un campionato bellissimo, ho visto una loro crescita e sono molto forti. Non è una sfida tra me e Gilardino, dovremo andare là con personalità».

FUTURO LAZIO – «Bisogna avere rispetto per Sarri, queste cose non mi interessano perché sono extracampo. Il mio futuro è la gara col Genoa».