Pallone d’oro, Gullit: «Jorginho come Baresi. Sarebbe bello vincesse Kanté»

Ruud Gullit, leggendario ex calciatore olandese, ha parlato del prossimo Pallone d’oro sperando in una vittoria di N’Golo Kanté. Le sue parole riportate da L’Equipe.

«Se bisogna darlo a Jorginho? È un po’ come per Baresi, che non lo ha vinto nonostante il suo livello. Quelli che fanno gol rapiscono sempre di più l’attenzione. Sarebbe bello veder vincere uno che attira meno l’attenzione per i gol, Kanté lo meriterebbe secondo me».