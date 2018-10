Il nuovo pallone invernale sarà molto avanzato dal punto di vista tecnologico per favorire la visibilità senza condizionare le prestazioni

La stagione invernale è alle porte e con il peggiorare del tempo la visibilità sui campi di Serie A sarà sempre un tema centrale. Per questo, la Lega Serie A e Nike hanno presentato oggi il pallone invernale per il nostro campionato, il nuovo Merlin Hi-Vis. Il solito colore giallo è accompagnato da sfumature blu e fucsia per ampliare la percezione della sfera e permettere al gioco di rimanere fluido anche in condizioni di scarsa visibilità. Nike ha integrato la tecnologia All Conditions Control (ACC) in modo da favorire il tocco e il controllo in ogni momento. Il design avanzato e i migliori materiali lo rendono degno di essere il pallone ufficiale della Serie A TIM, Premier League inglese e La Liga spagnola.