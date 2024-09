Pallone d'Oro, i MAGNIFICI TRENTA in lizza per il premio

Ecco i trenta giocatori nominati per la vittoria del Pallone d’Oro. Ecco chi rappresenterà la Serie A

Il grande momento è arrivato, la lista dei trenta calciatori in lizza per il Pallone d’Oro è stata finalmente diramata. Ci sono ben cinque giocatori della Serie A, anche se i romanisti Dovbyk e Hummels sono stati nominati per le prestazioni con il Girona e il Borussia Dortmund.

Per l’Inter rappresentanza formata da Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez, appena dietro ai mostri sacri Bellingham, Vinicius, Rodri e Mbappé. C’è anche un calciatore dell’Atalanta ovvero Lookman. Di seguito, l’elenco:

Jude Bellingham

Ruben Dias

Phil Foden

Federico Valverde

Emiliano Martinez

Erling Haaland

Nico Williams

Granit Xhaka

Artem Dovbyk

Toni Kroos

Vinicius Jr

Dani Olmo

Florian Wirtz

Martin Odegaard

Mats Hummels

Rodri

Harry Kane

Delcan Rice

Vitinha

Cole Palmer

Dani Carvajal

Lamine Yamal

Bukayo Saka

Hakan Calhanoglu

William Saliba

Kylian Mbappé

Lautaro Martinez

Ademola Lookman

Antonio Rudiger

Alejandro Grimaldo