Cori contro Pallotta dalla Sud, il resto dello stadio fischia la Curva – VIDEO

I tifosi della Roma si dividono su James Pallotta. Cori contro il presidente dalla Curva Sud fischiati da una parte di pubblico

Il presidente della Roma, James Pallotta, è sbarcato in queste ore in Italia. Il numero uno romanista è arrivato in Italia per assistere a Roma-Barcellona, ritorno dei quarti di finale di Champions League. All’andata i blaugrana si sono imposti con il punteggio di 4-1 ma la Roma ha disputato una buona gara, tenendo testa a Messi e compagni. Il presidente ha parlato oggi della gara del Camp Nou ma anche del futuro di Di Francesco e dello stadio, e oggi si è recato all’Olimpico.

Il presidente romanista continua però a dividere. Oggi, per le strade di Roma, è stato applaudito e osannato dai tifosi. Poche ore più tardi è stato fischiato e contestato allo stadio Olimpico. Il numero uno americano è tornato in Italia per la partita dell’anno in casa romanista e il suo pubblico non lo ha accolto nel migliore dei modi. La Curva Sud continua nella sua protesta nei confronti del presidente romanista e al momento del suo arrivo allo stadio lo ha fischiato e gli ha riservato un trattamento ‘particolare’ (sono partiti dei cori «pezzo di m***a»). Parte dello stadio però si è schierato dalla parte di James Pallotta e ha fischiato la Curva Sud.