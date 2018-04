Pallotta e Roma-Barcellona: «Fiducioso ma non soddisfatto. Presto annunci importanti»

Il presidente della Roma, James Pallotta, è in Italia per assistere alla gara con il Barcellona. Il numero uno ha parlato anche del futuro

Il presidente James Pallotta è sbarcato a Roma per assistere alla gara di questa sera tra Roma e Barcellona. Il numero uno, al momento del suo arrivo in Italia, ha parlato della gara e del futuro: «Se sono fiducioso? Sì, se penso che all’andata siamo stati sfortunati tra autogol e tre rigori non concessi e abbiamo giocato bene. C’erano tre rigori per noi: un fallo di mano, quello su Dzeko sicuramente e Pellegrini era sulla linea. Se fossimo andati sull’1-1 la partita sarebbe stata diversa. Poi abbiamo regalato l’ultimo gol in maniera stupida ma abbiamo giocato bene».

Il presidente poi ha pungolato Eusebio Di Francesco parlando del cammino in campionato: «Se sono soddisfatto? No. Dalla partita con il Genoa, giocata a dicembre, non abbiamo fatto bene, non abbiamo giocato come facevamo prima ma siamo stati sfortunati perché abbiamo avuto tanti infortuni. Non sono felice per questo, a volte è dura giocare in Champions League e prepararsi poi per giocare in campionato. Non penso che i giocatori siano felici, basti guardare alla partita col Genoa perché eravamo in alto. Ora però abbiamo 7 partite importanti, a iniziare da domenica. Sponsor? Presto arriveranno 3-4 annunci importanti. Alission? Perché dovrebbe andare via? Nuova stadio? Abbiamo già investito 60 milioni e se i lavori non dovessero partire entro due anni non avremo mai lo stadio».