Panchina Milan, tutti i nomi del Diavolo: torna in auge un ex rossonero

Il Milan continua a lavorare per il prossimo allenatore che siederà sulla panchina dei rossoneri nella prossima stagione

Un allenatore che di base utilizza il 4-3-3 o il 4-2-3-1 come sistema di riferimento e che ha in testa un calcio propositivo, offensivo. Sono queste le linee guida che servono a tracciare l’identikit dell’allenatore che guiderà il Milan nella prossima stagione e sul quale il club sta lavorando per trovare l’intesa finale.

Resta valido il profilo di Mark van Bommel. Piace per il suo modo di intendere il calcio, per la leadership e ha pure una buona esperienza di Champions, avendola disputata da allenatore col Psv, il Wolfsburg e l’Anversa. Rimane un profilo da tenere monitorato quello di Paulo Fonseca del Lille: il portoghese, ex Roma, ha in mano una ricca offerta dell’Olympique Marsiglia, ma l’opzione Milan lo intriga e prendere tempo. Infine va tenuto presente anche Christophe Galtier, oggi in Qatar all’Al-Duhail. Lo scrive Tuttosport.