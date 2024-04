Panchina Napoli: ADL pensa anche a Gasperini

Panchina Napoli, anche Gian Piero Gasperini tra i nomi che stuzzicano la fantasia di Aurelio De Laurentiis e la difesa a 3 non è un problema

Dopo aver chiuso per Manna come direttore sportivo, Aurelio De Laurentiis è alle prese con la scelta del tecnico per la prossima stagione del Napoli e, come riportato dal Corriere dello Sport, tra i nomi spunta anche quello di Gasperini. L’allenatore di Grugliasco già in passato era stato vicino alla panchina partenopea – nel 2011 – ma alla fine la spuntò Mazzarri. Nonostante la difesa a 3, il tecnico piace ad ADL per il suo carattere e la sua offerta di gioco: offensiva, spettacolare, ma allo stesso tempo concreta e anche la sua capacità di lavorare con i giovani e saperli valorizzare.

Non è l’unico nome nella lista del presidente: con lui c’è un altro esperto di difesa a 3 che risponde al nome di Antonio Conte, che stuzzica la fantasia di ADL già dallo scorso ottobre. Tra quelli che invece usano la difesa a 4 i nomi più forti sono due: il primo è Italiano, che in estate lascerà la Fiorentina, il secondo invece è Pioli. Il tecnico del Milan è in bilico e molto passerà dalle prossime due sfide in Europa League con la Roma e in campionato nel derby, in cui ha l’obbligo di vincere per rovinare la festa dell’Inter.