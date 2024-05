Panchina Pisa, Aquilani saluta: la società pensa in grande

Il Pisa pensa in grande per la prossima stagione e con l’addio di Aquilani pensa a due allenatori importanti per provare il salto

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la società nerazzurra avrebbe messo gli occhi su Dionisi e Paolo Zanetti. Due nomi importanti che in Serie B hanno sempre fatto molto bene e darebbero alla piazza entusiasmo.