Genoa, Pandev annuncia il ritiro: «Ho deciso, sarà la mia ultima stagione»

Goran Pandev annuncia il suo ritiro in un’intervista a Il Secolo XIX: decisione presa, a fine stagione appenderà le scarpette al chiodo.

RITIRO – «Ma nel 2021 faccio 38 anni, credo davvero che sarà l’ultima stagione. Prima, però ho gli ultimi sogni da realizzare. E poi resterò a vivere qui, lo hanno deciso

i miei figli… d’altra parte, ormai, sono genoano».

TRIPLETE E QUALIFICAZIONE AGLI EUROPEI – «Sì, è un’impresa che aspettavamo da 30 anni. In Macedonia sono nato, c’è la mia famiglia, mi emoziono ancora se penso a quella sera. Quasi a fine carriera ho realizzato il sogno non solo mio ma dei compagni, della nostra gente. So di essere un riferimento per i giovani, ho dato tutto. Le persone erano così felici: altro che qualificazione, sembrava che avessimo vinto l’Europeo».

CONTRO LA LAZIO – «Magari. Ho un piccolo affaticamento, ma nulla di serio e conto di esserci. Ad ogni modo è una grandissima squadra, ma ci servono punti e vogliamo un risultato positivo».

IBRAHIMOVIC – «Ibra è un grandissimo, spero continui: senza di lui il calcio non sarebbe lo stesso. Io però ho quasi deciso, in estate ne faccio 38 e mi fermo, ne ho parlato con mia moglie. Ma prima vorrei giocare di nuovo nel Ferraris con i nostri tifosi, per chiudere in bellezza».

COPPA ITALIA E NESSUN GOL NEL DERBY – «Spero di farlo nel prossimo derby allora. E per la Coppa chissà, se passiamo con la Juve si potrà provare ad arrivare in fondo. Ma ora pensiamo alla salvezza, è l’obiettivo più importante».