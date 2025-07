Parma, dopo Bonny si cerca una nuova punta: piace Colombo, occhi anche a Ivanovic del Milwall

Parma, dopo la cessione di Bonny i crociati cercano una nuova punta: piace Lorenzo Colombo, dall’Inghilterra occhi su Ivanovic

Il nuovo Parma targato Carlos Cuesta ha ufficialmente preso il via. Ieri, a Collecchio, la squadra ha svolto il primo allenamento stagionale sotto la guida del giovane tecnico spagnolo, mentre domenica mattina è prevista una partitella contro la Primavera al Tardini, preludio alla partenza per il ritiro di Neustift, in Austria. Una nuova avventura che si apre con entusiasmo e curiosità, mentre il mercato resta ancora in pieno fermento.

In attacco, dopo la cessione di Ange-Yoan Bonny all’Inter, la dirigenza sta valutando diverse alternative per rinforzare il reparto offensivo. Tra i profili seguiti, come riportato da la Gazzetta dello Sport, ci sono Lorenzo Colombo del Milan, attaccante giovane ma già esperto di Serie A e B, e Uros Ivanovic, centravanti serbo del Millwall con caratteristiche fisiche interessanti. Attenzione anche al nome di Dany Mota, portoghese classe ’98 del Monza, in grado di offrire duttilità e dinamismo al reparto avanzato.

A centrocampo è arrivata una conferma importante: quella di Adrian Bernabé. Il centrocampista spagnolo, corteggiato a lungo dalla Fiorentina, ha scelto di restare in Emilia per diventare uno dei punti fermi del nuovo corso. Da valutare invece l’argentino Ordonez, arrivato dal Vélez Sarsfield: il tecnico Cuesta lo osserverà da vicino nel ritiro per capire se potrà adattarsi in fretta ai ritmi del calcio italiano.

In difesa, l’obiettivo è rafforzare le fasce. Sulla destra piace Tommaso Barbieri, reduce da una buona stagione alla Cremonese e di proprietà della Juventus. Molto però dipenderà dal futuro di Alessandro Leoni, giovane centrale di grande prospettiva, seguito da diversi club italiani ed esteri. Il Parma ha fissato il prezzo: non meno di 35 milioni di euro. In caso di partenza, sarà necessario un rimpiazzo all’altezza per non compromettere l’equilibrio del reparto arretrato.

Il cantiere Parma è aperto, e tra ritiro e mercato si costruisce una squadra ambiziosa, pronta a consolidarsi nella massima serie con idee giovani e progetti solidi.