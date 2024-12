Parma: la difesa ha iniziato a imbarcare acqua. Ecco il numero che preoccupa molto Pecchia

Tutto sui problemi difensivi del neopromosso Parma di Fabio Pecchia nella prima parte di stagione in Serie A. I dettagli in merito

Tre sconfitte di fila prima del Natale hanno minato un po’ di sicurezze in casa Parma. La classifica è conseguentemente peggiorata, passando da un bello a vedersi +4 sulla zona calda a un solo margine di vantaggio. Il calendario mette di fronte l’opportunità teorica di fare un salto in avanti, visto che al Tardini si presenta il Monza fresco del cambio di allenatore. Ma l’ingresso in scena di Bocchetti potrebbe portare un benefico scossone agli ultimi in classifica, mentre Pecchia da curare la disfatta difensiva vista all’Olimpico.

Anche perché, forse, più dei 5 gol ha pesato il fatto che dopo soli 13 minuti la gara fosse terribilmente in salita con il doppio svantaggio. E che gli errori, tra Balogh maldestro su Dybala e Suzuki poco reattivo su Saelemaekers, siano stati troppo pesanti ed evidenti per non far scattare l’allarme. Nelle ultime 3 giornate gli emiliani hanno incassato 11 gol, un terzo di tutto il torneo. Urge correzione di rotta.