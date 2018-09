Parma-Juventus, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Parma-Juventus, 3ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Tardini è sempre stato un campo ostico per la Juventus e fa bene Massimiliano Allegri a preoccuparsi. Il Parma è alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo il pareggio interno con l’Udinese e la sconfitta con la Spal e spera di portare a casa uno scalpo importante. Max Allegri dovrà rinunciare al solo Spinazzola, Roberto D’Aversa dovrà fare a meno di Ciciretti, Munari, Scozzarella, Dezi, Bastoni, Biabiany infortunati e dello squalificato Calaiò. A fra poco con tutti gli aggiornamenti e la diretta live curata dal nostro inviato allo stadio Tardini di Parma.

Parma-Juventus: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Parma-Juventus: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Parma-Juventus: probabili formazioni e pre-partita

La Juventus si presenta a Parma senza Spinazzola e col solo dubbio De Sciglio, consueta abbondanza i scelte allora per mister Allegri, che dovrebbe rinunciare a Paulo Dybala in favore di Federico Bernardeschi. Ampia la lista degli indisponibili, invece, in casa Parma: da Ciciretti a Dezi, da Biabiany a Sprocati, da Bastoni allo squalificato Calaiò.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Grassi, Stulac, Barillà; Biabiany, Inglese, Di Gaudio. Allenatore: Roberto D’Aversa.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Mandzukic, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. Allenatore:Massimiliano Allegri.

Parma-Juventus: i precedenti del match

Parma è sempre stato un campo ostico per la Juventus. Sono 46 i precedenti complessivi in Serie A tra le due formazioni e il bilancio parla di 21 vittorie della Juventus, 10 vittorie del Parma e 15 pareggi (la Juve dunque ha vinto meno del 50% delle sfide giocate contro i crociati) con 80 gol realizzati dalla Vecchia Signora contro i 46 segnati dai parmigiani. Al Tardini la musica cambia: sui 23 precedenti spiccano le 7 vittorie del Parma contro le sole 6 della Juventus, con ben 10 pareggi: il Parma ha realizzato 24 gol, uno in più rispetto alla Juventus.

Parma-Juventus: l’arbitro del match

Sarò Daniele Doveri della sezione Aia di Roma 1 a dirigere la partita tra Parma e Juventus, terzo anticipo della 3ª giornata di Serie A, 2018/2019. Il fischietto romano sarà coadiuvato da Sergio Ranghetti di Chiari e Damiano Di Iorio di Vco, quarto ufficiale Gianluca Aureliano di Bologna. Addetti VAR Michael Fabbri di Ravenna e Luca Mondin di Treviso. Sono 9 i precedenti tra Doveri e la Juventus, tutti favorevoli alla Vecchia Signora: 7 vittorie e 2 pareggi il totale, l’ultimo successo della Juventus è il 6-2 conquistato contro l’Udinese nello scorso campionato. Doveri ha diretto il Parma in Serie A in 7 occasioni: 2 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte il computo dei precedenti.

Parma-Juventus Streaming: dove vederla in tv

Parma-Juventus sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN.