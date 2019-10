Parma Torino: la sofferenza di Bremer su Cornelius

Bremer ha disputato una pessima prestazione in Parma Torino. Oltre all’espulsione, ha faticato nei duelli individuali

Bremer è stato uno dei protagonisti in negativo di Parma Torino. Oltre all’espulsione, il difensore ha faticato nei duelli con Cornelius. I ducali sono una squadra diretta, che cercano l’immediata verticalizzazione per le punte. La marcatura di Bremer su Cornelius era quindi fondamentale per impedire al Parma di risalire.

Tuttavia, dopo appena 2′, un’incertezza del difensore ha portato al gol dei padroni di casa. Si vede nella slide sopra. Lancio di Gagliolo da dietro, Cornelius prevale fisicamente su Bremer e spalle alla porta serve Barillà.