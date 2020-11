Parolo: «Volevamo rimettere a posto la classifica in campionato»

Marco Parolo ha parlato ai canali ufficiali della Lazio: queste le parole del centrocampista dopo la vittoria contro il Crotone

Tre punti pesantissimi per la Lazio che vince sul campo del Crotone. Nonostante il tempo e il campo pesante, la squadra di Inzaghi è riuscita ad imporsi sui rossoblu. Al termine del match, ecco le parole di Parolo a Lazio Style Radio:

«Tempo? La squadra si è fatta trovare pronta, sapevamo di dover vincere a tutti i costi. Prestazione di squadra, abbiamo fatto tutti una gran partita, la rosa è ampia e competitiva per entrambe le competizioni. Volevamo rimettere a posto la classifica in campionato, martedì pensiamo alla qualificazione in Champions contro lo Zenit. Sarà una partita tosta, con una squadra fisica ed intensa, devono fare per forza risultato e già da domani iniziaeremo a prepararla per farci trovare al meglio delle nostre potenzialità e faremouna gara importante».

Parolo a Sky:

«Le condizioni atmosferiche erano un po’ incerte, ma siamo venuti qui per fare la partita e l’abbiamo dimostrato fin dal primo minuto. La nostra mentalità sta crescendo e oggi sci siamo fatti trovare ponti, sia i titolari che quelli entrati dalla panchina: complimenti a tutti. Noi ci isoliamo da tutto, lavoriamo per avere più giocatori disponibili e aiutare il mister con le rotazioni. Questo vuol dire che siamo una squadra di valore»