Parto con Pardo – Mourinho, l’uomo della Provvidenza – VIDEO

Pierluigi Pardo racconta Josè Mourinho: l’uomo della Provvidenza. Allenatore capace di riportare all’Inter la Champions League

Pierluigi Pardo parla di Josè Mourinho, definito l’uomo della Provvidenza, capace di riportare la parte nerazzurra di Milano al centro del mondo.

«La prima stagione di Mourinho è vincente ma non fa quasi notizia, c’è bisogno di una rivoluzione. Che avviene l’anno successivo nel 2010. Una rivoluzione come quella che affronta Boeri, che nello stesso periodo sta pensando al Bosco Verticale di Milano, utilizzando un elemento insolito per l’architettura di un grattacielo, ovvero le piante. E quindi Mourinho cambia la struttura verticale della squadra, acquistando Lucio, Thiago Motta, Sneijder e Milito».