Passetti: «Il Cagliari è un grande gruppo: tutti contribuiscono alla causa»

Le dichiarazioni del Direttore Generale del Cagliari Calcio Mario Passetti alla trasmissione Videolina Sport

Il Direttore Generale del Cagliari Mario Passetti è intervenuto nel corso della trasmissione Videolina Sport per fare il punto della situazione in casa rossoblù.

IL GRUPPO SQUADRA – «È un ottimo gruppo. Nelle scorse settimane di siamo ritrovati insieme. È un gruppo sano di bravi ragazzi. Non è vero che manca l’impegno. È mancato altro. Abbiamo un gruppo di persone che tiene al Cagliari, un bellissimo amalgama: ne è dimostrazione il fatto che chi entra riesce a giocare bene. Se non c’è il clima giusto questo non accade. Lo staffe e l’allenatore mettono tutti nelle condizioni di fare il meglio».

MAZZARRI – «Il tecnico è passionale. Vive tantissimo la partita. I ragazzi lo conoscono, ci vivono insieme. Quello che succede la domenica non è una sorpresa, è una conseguenza di ciò che si prepara durante la settimana».

