Pastina: «Felice di essere al Benevento. Inzaghi fa sentire tutti uguali»

Christian Pastina, difensore del Benevento, ha parlato al termine del match perso contro l’Atalanta.

PRESTAZIONE – «Sono molto contento per l’assist e soprattutto per il gol di Sau. Abbiamo fatto una buona partita contro un’ottima squadra come l’Atalanta. Sono fiero di giocare con questi compagni di squadra perché mi danno tanti consigli, non solo a me ma anche a tutti gli altri giovani. In un contesto del genere non si può fare altro che migliorare».

ESORDIO – «Il mister fa sentire tutti sullo stesso piano, sia i più esperti che i più giovani. A lui vanno i miei ringraziamenti. Sentiamo molto la sua fiducia. Di Serio ha già giocato diverse partite, gli auguro il meglio perché è un grande amico. Spero nell’esordio anche di Masella e Lucatelli che sono due altri ottimi prospetti».

FAMIGLIA – «Per me la famiglia è speciale e l’esordio lo dedico a mio fratello».

CROTONE – «Adesso la nostra testa è tutta rivolta a domenica. Ci aspetta una sfida importante contro il Crotone e cercheremo di portare a casa i tre punti».