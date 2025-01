Pavlovic, arriva una smentita sul difensore del Milan. Ecco il retroscena sul futuro del giocatore rossonero - Calcio News 24

Pavlovic Milan, smentite sul virgolettato di Moncada sul Galatasaray: dove andrà il difensore rossonero in quel di gennaio?

TRT SPOR ha parlato del calciomercato Milan, in particolare riguardo ad una presunta offerta del Galatasaray per Pavlovic. Il portale ha riportato questo virgolettato:

«Il Galatasaray ha fatto un’offerta di prestito per Strahinja Pavlovic. Tuttavia, non vogliamo mandarlo in prestito. Non hanno offerto alcuna commissione di trasferimento».

Il club rossonero, però, ha smentito questo virgolettato rilasciato dal Direttore Tecnico sul difensore ex Salisburgo Pavlovic.