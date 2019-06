Pavoletti Atalanta, la Dea adesso sogna davvero in grande: che numeri per la punta con Gasp ai tempi del Genoa

L’Atalanta fa decisamente sul serio. E, per presentarsi attrezzata alla prima Champions League della sua storia, dopo Muriel mette nel mirino un altro attaccante di razza. Si tratta di Pavoletti, che nelle intenzioni di Percassi andrebbe a completare il reparto con Gomez, Ilicic e Zapata. Mica male.

Anche perché il feeling dell’attaccante in forza al Cagliari con Gasperini è piuttosto evidente. Lo testimoniano i 18 mesi trascorsi insieme al Genoa: per Pavoletti 36 partite e 21 gol a referto. Anche in questo caso: mica male. Resterebbe poi soltanto da studiare la coabitazione di tanti talenti tutti insieme, ma quelli per il tecnico orobico sarebbero decisamente dei dolci incubi.