Pedri: «Europeo e Olimpiadi, ma in campo gioco come fossi con gli amici»

Il talento del Barcellona Pedri è pronto ad una nuova tappa della sua stagione con il debutto alle Olimpiadi

Pedri, giovane talento del Barcellona e della Nazionale spagnola, ha parlato alla Federcalcio della Spagna prima della partenza per Tokyo, dove sarà impegnato ai Giochi Olimpici con la selezione delle Furie Rosse.

«Sta succedendo tutto molto rapidamente, giorno dopo giorno ti rendi conto che stai giovando nel Barcellona, in Nazionale e ora nella selezione per l’Olimpiade. Quando sono in campo è come se giocassi con i miei amici al campetto. Provo a restare tranquillo anche se non è facile con tutto quello che sto vivendo».